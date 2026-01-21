a子が、配信シングル「Turn It Up」を本日リリースした。あわせて、同楽曲のMVも公開された。本楽曲は、TVアニメ『ダーウィン事変』のエンディング主題歌で、アニメ作品のために書き下ろされた。現代社会が抱える様々な問題を、ジャズ、ロック、ポップといったジャンルを組み合わせたサウンドで外包した“音楽のるつぼ”といえる楽曲に仕上がったという。山田健人が監督をつとめたMVは、非日常的な空間でa子がパフォーマンスしてお