梶浦由記が、2025年夏に開催したライブツアー＜Yuki Kajiura LIVE vol.#21 〜60 Songs〜＞から、8月24日の埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールでのファイナル公演を映像化、本日Blu-rayにてリリースした。デビュー32年目にあたる2025年、7月26日の大阪公演を皮切りに全国4都市10公演を巡った今回のツアー中、梶浦が還暦を迎えたこともあり、作曲家らしく、年齢を楽曲数に見立て、並行して開催する、Soundtrack Special公演と併せて