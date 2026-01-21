w.o.d.¤¬¡¢1·î28Æü¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¼«¿È2ºîÌÜ¤ÎEP¡ØYOU ONLY LIVE ONCE. EP¡Ù¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Àè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖÉáÄÌ¤ÊÆü¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÛÙ¡×¡ÖCAMPANELLA¡×¡ÖYOLO¡×¡Ê¥è¥ß¡§¥è¡¼¥í¡¼¡Ë¤ò´Þ¤àÁ´4¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¡ÖÉáÄÌ¤ÊÆü¡×¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤¿Ä©Àï¤«¤é¤µ¤é¤ËÉý¤ò¹­¤²¡¢¿·µ¡¼´¤Ê¶Ê¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆEP¼ýÏ¿¤Î4¶Ê¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤ÇÊ¹¤±¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤â¸ø³«Ãæ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥á