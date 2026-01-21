堂本光一が21日、都内で開催された『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』完成披露試写会に、声優の岡咲美保、泊明日菜、大西沙織、日向坂46の小坂菜緒、藤嶌果歩と共に出席。転生するなら何になりたいか？という質問に答える場面があった。【写真】リムル役・岡咲美保は美しいドレス姿で登場本作はアニメ『転生したらスライムだった件』の劇場版の第2弾。原作・伏瀬による原案＆完全監修で描かれる本作の物語の