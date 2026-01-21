にしなが、2026年3月18日にリリースする3rdフルアルバム『日々散漫』より、「ドレスコード」の先行配信がスタートした。あわせて、MVも公開された。本楽曲は、恋の終わりを描いた楽曲になっており、シンプルなサウンドで可の書の特徴的な歌声が際立つ一曲に仕上がっているという。公開されたMVは、メイクをして出かける準備をするにしなの姿をワンカメ・ワンカットで撮影している。監督は「輪廻」に続き、島田大介が手がけた。a