◇大相撲初場所１１日目（２１日、東京・両国国技館）東前頭筆頭・一山本（放駒）が西同２枚目・若隆景（荒汐）を引き落とし、２勝目を挙げた。連敗を６で止め「長かったですね」としみじみ。通算６００回出場も達成し「年取ったな。ここから積み重ねられるように頑張ります」と語った。一山本は、以前から若隆景を“推し力士”と公言してきた。グッズを収集するほどの存在だが、「土俵に上がってしまえば、何も考えないので