元Janne Da Arcのka-yuが6月26日、東京・新宿ReNYにてワンマンライヴ＜ka-yu THE LIVE -June 2026-＞を開催することが発表となった。本日1月21日に51歳の誕生日を迎えたka-yuは、地元・大阪UMEDA CLUB QUATTROにて自身の51歳を祝うライヴ＜ka-yu THE LIVE -January 2026-＞を行なった。そのステージで告知したのが、フルアルバムリリースに伴って行われるライヴ＜ka-yu THE LIVE -June 2026-＞開催だ。ka-yuは2025年11月、ka-yu名