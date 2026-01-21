SCANDALが、新曲「Girl is Ghost」を本日リリースした。さらに、MVも公開された。本楽曲は、幾度となく変化し続けてきたSCANDALというバンドのストーリーをバックボーンとして感じることができる内容となっており、MVは新衣装でのパフォーマンスシーンや城内を探検したり、パーティーを楽しむシーンなど、バラエティーに富んだ内容になっているという。そして、「Girl is Ghost」というタイトルに込められている想いを連想させるシ