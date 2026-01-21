元ＳＫＥでタレントの梅本まどかが２１日に自身のインスタグラムで結婚を発表した。お相手はオートバイレーサーの渡辺一樹。梅本は「関係者の皆様いつも応援してくださっている皆さま」のタイトルで始め、「私たち、渡辺一樹と梅本まどかはこのたび結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。続けて「このような節目を迎えることができましたのも、日頃よりお世話になっております皆さま、応援してくださる皆