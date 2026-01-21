¡ÚAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡ÛU-23ÆüËÜÂåÉ½ 1¡Ý0 U-23´Ú¹ñÂåÉ½¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î20Æü¡¿¥­¥ó¥°¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥é¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û18ºÐGK¤Î¡Ö¾×·â¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¡×U-23ÆüËÜÂåÉ½¤ÎGK¹ÓÌÚÎ°°Î¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¤¬¡¢ÇòÇ®¤ÎÆü´ÚÀï¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¡£18ºÐ¤Î¼é¸î¿À¤ÏºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òËÉ¤®¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï1·î20Æü¡¢AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤ÇU-23´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£36Ê¬¤Ëµó¤²¤¿DF¾®Àô²Â¸¾¡ÊÌÀ