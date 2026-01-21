ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は２０日、モスクワで開いた年頭の記者会見で「ロシアの安全保障にとってクリミアは、米国にとってのグリーンランドと同様に重要だ」と主張した。トランプ政権がデンマーク自治領グリーンランドの領有を狙う動きを、ロシアによる２０１４年のウクライナ南部クリミア半島の併合の正当化に利用しようとしているとみられる。ラブロフ氏は「（グリーンランドは）デンマークの固有の領土ではない。植