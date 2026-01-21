【モスクワ、ダボス共同】米国のウィットコフ和平交渉担当特使は21日、米CNBCテレビのインタビューで、ロシアとウクライナの和平交渉を巡り、22日にモスクワでロシアのプーチン大統領と会談する予定だと明らかにした。領土問題が議題になるとした。ロシア大統領府も会談予定を確認した。ウィットコフ氏によると、ロシア側が協議を求めた。トランプ大統領の娘婿クシュナー氏も同行するという。ウィットコフ氏らは20日、訪問先