きょう午後7時すぎ、東京電力は柏崎刈羽原発6号機を再稼働させました。【映像】柏崎刈羽原発6号機の様子福島第一原発事故のあと、東京電力として初の再稼働となります。政府による再稼働要請から約2年。ひとつの区切りを迎えましたが、地元の新潟県内では懸念の声が尽きません。東京電力は今後、タービンの動作確認や試験的な送電などを行い、2月26日に営業運転を開始する方針です。（ANNニュース）