タレントの手越祐也（38）が、21日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜夜8・00）に出演。母について語った。この日は「パパはツラいよ大賞」第2弾。手越はパパになりたい芸能人としてゲスト出演した。テレビなどでの活躍を家族から指摘されることがあるかと聞かれた手越は「僕は片親で、母親に育ててもらって、親父はもう亡くなってるんですけど。だから僕のファンクラブ会員ナンバー1番は母親」と