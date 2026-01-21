風邪を早く治したいからと言って、2種類以上の市販の風邪薬を併用してはいけません。医薬品には必ず用法・用量が定められています。これは単に効果がある量を示しているわけではありません。「期待する効果が十分に発揮される量」であるとともに、「副作用が生じないような範囲」を示しています。つまり、それを逸脱して多めに服薬しても、それ以上の効果が得られることはなく、過量による副作用のリスクを増やしてしまうだけです