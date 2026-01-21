俳優の森カンナさんは1月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。「ご報告」が話題となっています。【投稿】森カンナの“ご報告”に「びっくりしました！」「一瞬ドキッとしちゃった」森さんは「ご報告このたび、最後のインビザラインを装着いたしました。いつも温かい応援をいただき、誠にありがとうございます」と投稿。透明なマウスピース型の矯正器具「インビザライン」を装着したことを明かしました。これが2026年初のXでの投稿