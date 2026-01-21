冬型の気圧配置に伴う大雪などの悪天候の影響を踏まえて、全日空と日本航空がきょうとあすの国内線あわせて40便の欠航を発表しました。気象庁によりますと、きょうから25日ごろにかけて、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪となる見込みです。こうしたなか、日本航空と全日空が天候状況を踏まえて、きょうとあすの国内線あわせて40便を欠航すると発表しました。日本航空では、きょう、北海道や東北、日本海側の空港を発着する