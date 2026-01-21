気象台は、午後9時20分に、大雪警報を姫路市、豊岡市、養父市、丹波市、朝来市、宍粟市、多可町、神河町、佐用町、香美町、新温泉町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】兵庫県・姫路市、豊岡市、養父市、丹波市、朝来市、宍粟市などに発表 21日21:20時点兵庫県では、22日未明から22日夕方まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■姫路市□大雪警報【発表】積雪22日明け方から22日昼過ぎにかけ