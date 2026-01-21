公職選挙法違反などの疑いで刑事告発を受けている静岡・伊東市の田久保前市長。警察が任意の事情聴取を要請したことがわかりました。◇およそ1か月前。伊東市長選の最後の演説で自身の思いを語った田久保前市長。しかし、その願いは届かず、落選しました。その田久保前市長を巡り、新たな動きがありました。警察が、任意の事情聴取を要請していたことがわかったのです。田久保前市長は、これまでに複数の容疑で刑事告発を受けて