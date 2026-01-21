夫婦が仲良く、穏やかで笑顔あふれる家庭で育つことは子どもにとってなによりの幸せでしょう。しかし、そのような理想を持っていても現実はうまくいくことばかりではありませんね。先日ママスタコミュニティには「クラスの子はみんなパパが大好きらしい。うちだけ違うって気づいた子どもにどう言えばいい？」というタイトルで、こんな投稿がありました。『子どもが「クラスの子ほとんどがパパ大好きなんだって」と話してくれました