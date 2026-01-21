J1アビスパ福岡は21日、J2に降格した新潟からGK藤田和輝（24）が完全移籍で獲得したと発表した。背番号41。22日からチームに合流する予定。新潟県出身で186センチ、85キロの大型GKは新潟の育成組織出身で、新潟U―18（18歳以下）から2019年にトップチームへ昇格。20年にJ2リーグ戦でデビューして通算21試合に出場した。J2栃木やJ2千葉への期限付き移籍を経て、昨季は新潟に復帰。J1リーグ戦に16試合出場した。通算出場はJ1が16