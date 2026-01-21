福岡県警筑後署は21日、筑後市の男性が持つ携帯に20日、携帯会社を名乗る男から「あなたの未納料金の件で被害届を出した」と言われて不審電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。交流サイト（SNS）のビデオ通話に誘導され、制服を着た警察官を名乗る人物から、偽の手帳を見せられ「あなたに逮捕状が出ています。すぐに未納料金を払えば逮捕はされません。口座情報、住所を教えてください」などと言われる不審電話事