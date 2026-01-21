佐賀県警鳥栖署は21日、鳥栖市の70代男性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、現金400万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、昨年11月上旬ごろ、被害者がSNSを通じて知り合った人物から、SNS上の投資グループに招待された。そのやりとりの中で「市場価格よりも安価で株式を取得できる」「100万円分を購入すれば60万円の利益を得ることができる」などと株式投資をもちかけられ、昨年1