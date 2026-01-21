“超短期決戦”の衆院選に向けた動きが活発になっています。21日は、与野党が続々と公約を発表し、候補者の擁立にも奔走しています。◇公務に追われる高市首相。21日に口にしたのは、“冬の味覚”あんぽ柿です。高市首相「すごくトロ〜ッとして濃厚な甘み」そして戦後最短の“濃厚な冬の戦い”へ…。高市首相「新たな政策もしっかりと訴えながら、みんなで戦って参りたい」■自民の公約パンフ“高市氏一色”与党・維新のスロー