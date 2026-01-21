安倍晋三・元首相（当時６７歳）が２０２２年７月に奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた無職山上徹也被告（４５）に対し、奈良地裁が求刑通り無期懲役の判決を言い渡したことを受け、安倍氏の妻・昭恵さん（６３）は２１日、報道機関にコメントを出した。被告について「自分のしたことをきちんと正面から見つめ、私のかけがえのない家族である夫の命を奪い去った罪を償っていただきたいと思います」