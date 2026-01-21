「ROOTS66−NEW BEGINNING 60−supported by tabiwa」の記者会見が21日、都内で行われた。小泉今日子（59）や斉藤和義（59）、渡辺美里（59）、スガシカオ（59）早見優（59）、トータス松本（59）ら、丙午（ひのえうま）だった1966年（昭41）に生まれ、還暦を迎えるアーティストたちが集結。3月20日に東京ガーデンシアターで、同22日に大阪城ホールで公演する。同イベントは2006年、2016年に続き3回目の開催となる。21日の主な登