◆卓球◇全日本選手権第２日（２１日、東京体育館）女子シングルスで３連覇中の早田ひな（２５）＝日本生命＝が２１日、試合会場で会見し、大会史上４人目の４連覇、歴代３位に並ぶ５度目Ｖへ意欲を燃やした。第１シードで２２日の４回戦から登場する。２４年パリ五輪で痛めた左腕も回復し、今年のテーマ「爆発力」で偉業達成を狙う。同日行われた女子シングルス３回戦は小学６年の松島美空（みく、１２）＝田阪卓研＝が自己最