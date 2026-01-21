◆第５２回ブルーバードカップ・Ｊｐｎ３（船橋・ダート１８００メートル、良）２４年に３歳ダート３冠競走の前哨戦の一つとして整備され、３回目を迎えた交流重賞は、単勝３番人気で高杉吏麒騎手騎乗のカタリテ（牡、栗東・北出成人厩舎、父ダノンレジェンド）が、最後の直線で抜け出そうとしたが、勝ち馬に交わされ、１馬身半差の２着に敗れた。新馬、寒椿賞に続く無傷３連勝を果たせなかった。単勝１・８倍の１番人気で戸崎