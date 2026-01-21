◆第５２回ブルーバードカップ・Ｊｐｎ３（船橋・ダート１８００メートル、良）２４年に３歳ダート３冠競走の前哨戦の一つとして整備され、３回目を迎えた交流重賞は、単勝１・８倍の１番人気で戸崎圭太騎手騎乗のフィンガー（牡、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）が大外枠を克服し、未勝利勝ちからの２連勝で重賞初制覇を飾った。ＪＲＡ勢の勝利は２４年アンモシエラ、２５年メルキオルに続く３連勝。１冠目の羽田盃・Ｊｐ