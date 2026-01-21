【新華社東京1月21日】日本で最大の原子力発電所、柏崎刈羽原子力発電所の6号機が21日、再稼働した。2011年の東日本大震災によって起きた福島第1原発事故の後、事故原発の運営会社である東京電力が運営する原発が再稼働するのは今回が初めて。