■これまでのあらすじ義母の老後資金が、ほとんど無くなっていた。夫は義母の介護費用を家族の共同口座から貸してほしいと頭を下げる。夫を信用できない妻は、夫のカードを没収することで、お金を貸すことを許す。後日、夫婦は姪が奨学金で大学に通っていることを知って…。姪の有紗ちゃんの話だと、学費は給付型奨学金で払っていて、生活費はバイトでやり繰りしているのだとか。義妹の夏美さんから聞いている話と全く違う…！要す