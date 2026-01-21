気象台は、午後9時2分に、大雪警報を糸魚川市、妙高市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】新潟県・糸魚川市、妙高市に発表 21日21:02時点中越、上越では、大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長岡市□大雪警報積雪22日夜遅くにかけて警戒（以後も警戒必要）・山沿い12時間最大降雪量60cm□なだれ注意報23日にかけて注意■三条市□大雪警報積雪22日夜遅くにかけて警戒（以後も警