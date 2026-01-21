全日本スキー連盟は２１日、ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプ代表の平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）について、「複数箇所の骨折や打撲の診断を受けた」と発表した。連盟は「幸いにも骨折はズレがなく大きな範囲ではないことが確認できたため、段階的に練習を再開していく予定」としている。２０２２年北京五輪王者の平野歩は１７日にスイスで行われたワールドカップ（Ｗ杯）の決勝１回目で顔や膝を雪面に