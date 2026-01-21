各地で大雪をもたらしている今シーズン最長の“居座り寒波”。すでに日常生活に影響が出ている地域もあるほか、今後、関東の平野部などでも積雪の可能性があります。【写真を見る】「居座り寒波」全国各地 25日までの最低気温「居座り寒波」25日頃まで警戒を山形純菜キャスター：各地に寒さや大雪をもたらしている今回の「居座り寒波」。25日頃まで注意・警戒が必要とみられています。【24時間降雪量（21日午後6時〜）】・北陸：10