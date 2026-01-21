新潟地方気象台は21日午後9時2分、糸魚川市・妙高市に大雪警報を発表しました。現在、上越（糸魚川市、妙高市、上越市）、中越に警報が発表中です。上越、中越では、大雪に警戒してください。警報の対象地域は以下の13市町です。【大雪警報】糸魚川市妙高市上越市長岡市三条市柏崎市小千谷市加茂市十日町市魚沼市南魚沼市湯沢町津南町