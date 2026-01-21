秋田県出身のシンガーソングライター、平岡優也さんが来月、秋田市でライブを開催します。1992年に秋田県で生まれた平岡さんは、19歳で上京し、全国各地の路上で弾き語りによるストリートライブを続けています。来月14日(土)に、秋田市の西武秋田店で開催されるバレンタインライブ。今月21日(水)からでチケットの進呈が始っています。 ライブに参加するには、2月14日までの間に①西武秋田店の地階の催事