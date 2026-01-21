（台南中央社）商船三井クルーズのクルーズ船「三井オーシャンフジ」が21日、南部・台南市の安平港に初寄港した。港では同市の黄偉哲（こういてつ）市長が乗客や乗員を出迎えたほか、伝統芸能「芸陣」のパフォーマンスが行われた。同船は2024年12月に就航。安平港には、今月18日に那覇を出発した7日間のクルーズで寄港した。前後には高雄港（高雄市）や基隆港（北部・基隆市）にも立ち寄る日程だという。黄氏は、降り立った乗客に