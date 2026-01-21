日本サッカー協会が１月21日、ロサンゼルス五輪出場を⽬指すU-21⽇本代表が、３⽉にU-21アルバニア代表、U-21セルビア代表と対戦すると発表した。２試合とも会場はトルコのアンタルヤ。アルバニア戦は３月27日、セルビア戦は３月30日で、キックオフ時間は調整中となっている。U-21日本代表は現在、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップに“飛び級”で参戦中。20日の準決勝で韓国を下したなか、