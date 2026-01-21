【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOWが1月21日、東京・ダイバーシティ東京 プラザ 2F フェスティバル広場にてデビューシングル「Star Wish」のリリース記念イベントを開催した。 ■オリコンデイリーランキング1位を獲得したデビュー曲「Star Wish」を初披露 デビュー日という記念すべき日に行われた本イベントには、約5,000人のファンが集結。ミニライブ＆トークを通し