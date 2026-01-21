日本海側を中心に大雪となっていますが、雪のピークはこれからです。22日（木）は特に中国、近畿、北陸で、短時間で降雪が強まるおそれがあります。気象衛星です。日本海にはびっしりと筋状の雲が出ています。雲の筋が乱れているところがありますが、こういう部分がかかってくると雪の降り方が強まります。今回の大雪の特徴は、・25日（日）頃まで長く降り続く・山沿いや山地だけでなく平地でも大雪のおそれ・普段雪の少ない太平洋