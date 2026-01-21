ミュージシャンのダイアモンド☆ユカイが２１日、日本テレビ「千鳥かまいたりゴールデンアワー」に出演。長女がアーティスティックスイミングのユースの日本代表であることを明かした。第１子長女（１５）と妻が大阪に、自身は双子の長男、次男（１３）と「男３人で」関東で生活し、「今ね、別居してる」と説明したユカイ。「娘がね、アーティスティックスイミング代表、ユースの」とマーメイドジャパンのユース世代の代表だ