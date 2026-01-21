＜大相撲初場所＞◇十一日目◇21日◇東京・両国国技館【映像】モデル体型の序二段力士（全身）186センチの長身に、103キロの引き締まった肉体。従来の力士のイメージを覆すような「モデル体型」の若手力士が登場。そのビジュアルと立ち振る舞いに「モデル系力士きた」「すごいスタイル」など驚きの声が上がった。注目を集めたのは、序二段二十八枚目・雷颯（雷）。19歳の新鋭が、序二段十九枚目・小滝山（二子山）との一番で土