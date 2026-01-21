引退を表明した菅義偉元首相（７７）が１７日にＳＮＳに投稿した引退報告に異例の１万件超のコメントが殺到した。菅氏は２１日、改めてＳＮＳに投稿し「予想をはるかに上回る、数多くの心温まるコメントをいただきました。政治家冥利に尽きる、幸せな政治家人生だったと実感しています」と謝意を記した。【１７日の投稿】私、菅義偉は、今般行われる予定の衆議院議員総選挙に出馬せず、後進に道を譲る決意をいたしました。雪