タレントの「しょこたん」こと中川翔子が1月19日に更新したInstagramで子育ての悩みを吐露した。2025年9月、双子の男児を出産した中川は、子どもたちとのスリーショット写真とともに《夜中になると考えちゃいますキャパをこえる出来事がいろいろ重なっている!夫もギックリ腰に!本当に人生っていろいろあるなかで双子連鎖泣きが最近ある!成長!》と記した。中川のポストでは、長文でハードな子育ての現状がつづられてい