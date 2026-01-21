Image: OutShare こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。軽くて丈夫で、錆びない。傘に求める要素が揃った一本があります。それがmachi-yaでキャンペーン中のフルカーボン長傘「Carbrella」。名前のとおり生地以外のほとんどがカーボン製にすることで、120cmワイドサイズながら重さはなんと約320g。それでいて強風にも耐える強靭性など、ハイエンドな