大人カジュアルにほどよいアクセントを与えてくれるチェック柄。【GU（ジーユー）】では、そんなチェック柄アイテムが待望のお値下げ中！ 今回は、旬のプレッピースタイルに映えるチェック柄シャツと、きれいめに着こなせるハーフコートをピックアップ。GUスタッフによる着こなし実例とともに紹介するので、ぜひ大人カジュアルの参考にして。 こなれ感とトレンド感をおさえたチェックシャツ