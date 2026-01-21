【モデルプレス＝2026/01/21】日向坂46の小坂菜緒、藤嶌果歩が1月21日、都内で開催された『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（2月27日公開）完成披露試写会に、声優の岡咲美保、泊明日菜、大西沙織、DOMOTOの堂本光一とともに出席。「転生したら何になりたいか？」という質問に答えた。【写真】19歳日向坂46メンバー「めちゃくちゃプリンセス」素肌透けるシースルードレス姿◆小坂菜緒、“大ファン”「転スラ」声優