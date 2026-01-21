2026年に、月の裏側に設置される電波望遠鏡「Lunar Surface Electromagnetics Experiment-Night(LuSEE-Night)」の打ち上げが予定されています。なぜ月の裏側に電波望遠鏡を設置するのか、このミッションがどのような成果をもたらすと期待されているのかについて、アメリカ電気電子学会(IEEE)が運営するウェブメディアのIEEE Spectrumがまとめています。Lunar Radio Telescope to Unlock Cosmic Mysteries - IEEE Spectrumhttps://s