中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月21日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は21日の記者会見で、トランプ米大統領が「国連は存続させるべき」と述べる一方で、パレスチナ・ガザのいわゆる「平和評議会」が国連の代替になるとの考えを示したとの質問に、中国は常に真の多国間主義を実践し、国際情勢がどう変わろうと国連を核心とする国際体系、国際法を基礎とする国際秩序、国連憲章の趣旨と原則に