オリックスの吉田輝星投手（２５）が２１日、自身のインスタグラムを更新。１年ぶりの散髪の様子を投稿した。「１年ぶりの散髪。リハビリ中伸ばすと決めて、いよいよ終盤なので切りました笑。やっぱ短髪よ！」と綴り、顔を覆っていた髪をサッパリとしたさせたビフォーアフターの写真を公開した。吉田は昨年２月に右肘じん帯再建術を受けていた。コメント欄などではファンから「カッコイイから輝星くんはやっぱり短髪が似合い